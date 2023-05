Guerre en Ukraine : Moscou annonce avoir déjà distribué 1,5 million de passeports dans les territoires ukrainiens occupés

Des habitants de ces régions interrogés plus tôt en mai par l’AFP avaient expliqué subir des pressions pour obtenir un passeport russe, qui est devenu nécessaire pour toute une série de procédures administratives sur place. "Depuis octobre dernier, près de 1,5 million de personnes originaires des nouvelles régions ont reçu un passeport russe", a déclaré Mikhaïl Michoustine lors d’une réunion gouvernementale. Il a appelé à ce que les habitants des régions occupées "ressentent les changements réels qui s’opèrent dans les villes et les villages", notamment en termes de reconstruction, de "possibilités d’éducation" et de travail. La Russie a revendiqué en septembre 2022 l’annexion de quatre régions d’Ukraine qu’elle occupe partiellement, sur le modèle de la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014.