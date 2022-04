Guerre en Ukraine : Moscou accuse YouTube d’avoir bloqué le compte de la chaîne parlementaire russe

Samedi, le gendarme russe des télécoms, Roskomnadzor, a appelé Google à rétablir "immédiatement" le compte Douma-TV. Roskomnadzor a déjà taxé en mars Google et YouTube d’activités "terroristes", première étape vers un possible blocage en Russie du site comme l’ont été Twitter, Instagram et plusieurs autres médias indépendants depuis l’offensive en Ukraine.