Guerre en Ukraine : Moscou accuse Kiev et l’Occident de vouloir créer une rébellion armée en Russie

"Les services de sécurité ukrainiens et leurs patrons occidentaux ont lancé une campagne idéologique et de recrutement agressive visant nos citoyens, en particulier la jeune génération" a affirmé, selon un communiqué, Alexander Bortnikov lors d’une réunion du Comité antiterroriste russe. Selon lui, cette campagne vise à impliquer les Russes "dans des activités subversives, terroristes et extrémistes" en Russie. Alexander Bortnikov a assuré que 118 "crimes terroristes" avaient été déjoués en Russie depuis février, "dont les auteurs sont des jeunes et adolescents, y compris des mineurs". Ces propos renvoient à ceux prononcés la semaine dernière par le président Vladimir Poutine, qui a accusé les services secrets occidentaux d’être impliqués dans des attaques "terroristes" en Russie.