Guerre en Ukraine : Moscou accuse Israël de "soutenir le régime néonazi de Kiev"

Mardi, la diplomatie russe a encore repris ces arguments, affirmant que "l'origine juive du président (Zelensky) n'est pas une garantie de protection contre le néonazisme rampant dans le pays. L'Ukraine, soit dit en passant, n'est pas la seule dans ce cas", citant également le président letton Egils Levits, qui "a également des racines juives et il couvre aussi (...) la réhabilitation de la Waffen SS dans son pays".

Moscou accuse également Jérusalem "d'ignorer l'épidémie de destruction et de profanation de monuments aux vrais justes du monde: les soldats de l'Armée rouge qui ont arrêté l'Holocauste et sauvé le monde juif", et semble faire un parallèle entre l'antisémitisme et la "russophobie" en Ukraine.