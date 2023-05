De plus, des centaines de kilomètres de tranchées ont été creusées en Russie même, y compris dans les régions autour de Belgorod et Koursk, qui bordent l’Ukraine. Ces efforts trahissent selon Londres la crainte des autorités russes de voir l’Ukraine réaliser une percée majeure. A contrario, certains ouvrages semblent avoir vu le jour à l’initiative de dirigeants locaux, militaires et civils. Le ministère britannique de la Défense publie des mises à jour quotidiennes sur le conflit depuis le début de la guerre en février 2022 et que Moscou qualifie de "campagne de désinformation".