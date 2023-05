Guerre en Ukraine : moins de la moitié des F-16 se trouvent dans l’Union européenne et aux États-Unis

Notre pays a en revanche proposé son aide pour la formation de pilotes ukrainiens, comme le Danemark et les Pays-Bas. D’autres pays européens pourraient suivre. La Pologne, le Portugal et la Roumanie sont également équipés. Mais c’est de loin la Grèce, avec ses 153 F-16, qui en compte le plus, selon les chiffres de Flight Global.

Ensemble, l’Union européenne et les États-Unis disposent de 1303 F-16 sur les 2810 recensés par Flight global. La majorité se trouve en réalité dans l’arsenal militaire d’autres pays. Après les Américains, ce sont les Turcs qui en possèdent le plus, avec 243 F-16. Ils sont ensuite suivis par Israël (224), l’Egypte (218) et la Corée du Sud (167). Leur point commun ? Tous – mis à part la Turquie avec qui les relations sont plus difficiles – sont des alliés de longue date des États-Unis.