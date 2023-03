La formation des enfants ukrainiens dans l’UE constitue une partie de l’investissement qui rapportera à ce pays après la victoire de l’Ukraine

"C’est un message que nous avons porté à Kiev au président Volodymyr Zelensky et à ses ministres : tous les enfants qui sont avec nous dans l’UE sont scolarisés et formés, mais pas pour qu’ils restent pour toujours dans l’UE et que nous les gardions pour nous. Ils doivent se préparer à revenir en Ukraine pour faire partie de l’effort majeur de la reconstruction d’une Ukraine démocratique, réformée, après la guerre. La formation des enfants ukrainiens dans l’UE constitue une partie de l’investissement qui rapportera à ce pays après la victoire de l’Ukraine".