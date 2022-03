Guerre en Ukraine : moins d’Ukrainiens ont traversé la frontière pour se réfugier en Pologne

Contrairement aux derniers jours, un certain calme régnait samedi à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, a constaté Belga sur place. Dans le centre d’accueil, où sont "répartis" les réfugiés vers des logements temporaires, plusieurs milliers de personnes attendent cependant toujours leur tour.

Au point de passage de Korczowa, un petit village au sud-ouest de la Pologne, entre 2000 et 3000 personnes attendaient ces derniers jours de pouvoir entrer dans le pays de l’UE. "A un moment, il y avait une file de 30 kilomètres. Depuis le début de la guerre, 214.000 personnes et 16.000 véhicules ont traversé la frontière", a raconté un garde-frontière polonais. "Mais depuis trois jours, la situation s’est normalisée ici, et les files d’attente ont quasi disparu."