Guerre en Ukraine : mettre les jachères en culture, "c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied", estime Emmanuelle Beguin

Ce qu'il convient plutôt de faire pour l'agroéconomiste, c'est "repenser et rééquilibrer l’équilibre global". Revoir l’utilisation globale que l'on fait de nos terres. "La réalité qui est souvent pas assez partagée, c’est qu’on a largement assez de terres agricoles à l’heure actuelle pour nous nourrir. Et la preuve, c’est que les deux tiers des céréales en Europe, et c’est plus que ça, c’est jusqu’à 80% en Wallonie, servent à fabriquer des agrocarburants ou à nourrir du bétail", affirme-t-elle.

"Particulièrement pour un modèle d’élevage agro-exportateur qui va utiliser des importations de soja qui provient de la déforestation en Amérique latine, combiné avec des céréales qu’on produit chez nous et qui vont servir à produire des animaux qui sont ensuite exportés notamment vers divers pays, mais qui sont déjà riches", reprend-t-elle. "Ces productions ne répondent donc pas spécialement un besoin nutritionnel, en tout cas pas du tout à la crise alimentaire actuelle. Donc on pourrait, si on le souhaitait, avoir vraiment largement assez de terres pour produire plus dans le sens d’aider les populations en insécurité alimentaire actuellement."

Pour la responsable politique agriculture chez Natagora, il faut adopter la stratégie "farm to fork" (du champ à l'assiette, ndlr) en favorisant l'autonomie de l'agriculture le plus possible. " L'enjeu est d’être plus autonome et évidemment aussi d’aider les pays en insécurité alimentaire à devenir eux-mêmes plus autonomes en renforçant leur agriculture locale pour que chacun ait une souveraineté alimentaire, un droit à assurer sa propre sécurité alimentaire."