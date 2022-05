Guerre en Ukraine : mettre fin du blocus d'Odessa est une opération "à haut risque", pour le chef d'état-major américain

La levée du blocus d'Odessa par des moyens militaires serait "une opération à haut risque", a prévenu mardi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, à son arrivée à Londres, première étape d'une tournée européenne.

"Actuellement, les voies maritimes sont bloquées par des mines et par la marine russe", a-t-il déclaré aux journalistes l'accompagnant dans sa tournée qui doit aussi le conduire en Finlande et Suède, deux pays souhaitant adhérer à l'Otan, avant la Normandie, pour des cérémonies commémorant le Débarquement.

"Pour ouvrir ces voies maritimes, cela nécessiterait un effort militaire très important de la part d'un pays ou d'un groupe de pays", a-t-il ajouté.

Opération à haut risque et effort important

Une décision, qui ne pourrait venir que de la Maison Blanche, serait" basée sur le coût, le risque, les bénéfices et les probabilités de succès", a poursuivi le plus haut gradé américain, dont le rôle est de conseiller le président Joe Biden en matière militaire. "Je dois dire que ce serait une opération militaire à haut risque qui exigerait un effort important", a-t-il conclu.

Le général Milley doit participer mercredi à une réunion des chefs d'état-major des cinq pays occidentaux formant l'alliance des services de renseignement dite des "Five Eyes", qui regroupe États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande.

"Je m'assurerai avec nos alliés et partenaires que notre soutien à l'Ukraine est coordonné et synchronisé", a-t-il indiqué. L'objectif est "de continuer à assurer à nos alliés et partenaires que les États-Unis sont là, que nous sommes un pays ami, un bon allié, un bon partenaire".