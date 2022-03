Guerre en Ukraine : Marioupol risque "une tragédie inimaginable", selon MSF

A Marioupol, il n'y pas de chauffage, pas d'eau et la nourriture commence aussi à manquer. Les bombardements sont incessants.

Les autorités militaires locales estiment que 1.207 personnes sont mortes dans la ville, mais comme pour la plupart des bilans, il n'est que partiel, beaucoup de corps se trouvant sans doute sous les décombres.

Stephen Cornish rappelle que le droit international "exige de protéger les civils, ils doivent voir leurs besoins de base assurés: nourriture, eau, médicaments et très certainement pouvoir rester en dehors du conflit".

"Comme on peut le voir, et pas seulement à Marioupol, mais aussi selon des informations crédibles qui parviennent de Kharkiv et Dnipro et d'autres endroits, tous les efforts nécessaires ne sont pas faits pour épargner les civils", dit le responsable humanitaire, maniant la litote. "Nous nous acheminons réellement vers une tragédie inimaginable", met-il en garde avant d'ajouter: "Il est encore possible de l'éviter et il nous faut l'éviter".