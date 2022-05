Guerre en Ukraine : Marioupol, il y avait une ville…

Le but ? Géographiquement, Marioupol est un point stratégique et économique. Grand port ouvert sur la mer d’Azov, au débouché de la région industrielle du Donbass, il permet l’acheminement d’acier, de charbon, de céréales vers la mer Noire et le Moyen-Orient, fortement dépendant du blé russe et ukrainien. Main basse sur l’oseille que génèrent les installations portuaires.

De plus, les autres villes et ports de la côte étant tombés jusqu’à la Crimée (Melitopol, Berdiansk, Kherson…) la prise de Marioupol permet de joindre géographiquement le Donbass à la Crimée, et de faire de la mer d’Azov une " mer intérieure " russe.

Dernière ville assiégée dans la zone, sa chute pourrait permettre de libérer les dizaines de milliers (on parle de 10.000) qui y sont retenus à cause des combats. Le Kremlin pourrait alors penser à s’avancer vers Odessa (et vers la Transnistrie) ou Dnipro, grande ville du centre de l’Ukraine. Marioupol, un verrou.