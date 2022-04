Guerre en Ukraine : Marioupol a "dépassé le stade de la catastrophe humanitaire", selon son maire

"Il est donc très important de tous les évacuer, leur situation n'est pas dangereuse, elle est invivable. Nous essayons de nous coordonner avec différents partenaires pour faire sortir toute la population de Marioupol", a précisé le maire.

"Il est très difficile pour nous de combattre la propagande du gouvernement et l'armée russes", a-t-il dit par ailleurs, dénonçant une tentative de "discréditer" les autorités ukrainiennes auprès de ses concitoyens.

"Ils essayent de faire croire à la population qu'elle a été abandonnée et que le gouvernement ne fait rien pour la sauver, lui envoyer de l'aide ou tenter de l'évacuer. Ils ont isolé et encerclé la ville avec leurs troupes et les habitants sont coupés des informations de notre gouvernement, ils n'ont plus de connexion internet", a souligné M. Boïtchenko.