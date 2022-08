Guerre en Ukraine : malgré les combats, Danyk, 12 ans, reste à Chernihiv pour prendre soin de sa mère

Le 24 août, cela fera six mois que l’offensive russe a débuté en Ukraine. Six mois d’horreur pour celles et ceux qui sont restés au pays, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants.

Et parmi eux, Danyk, 12 ans, vit avec sa mère et sa grand-mère à Chernihiv, à 150 km au nord de Kiev.

Début mars, la maison familiale a été bombardée. De l’insouciance de l’enfance, Danyk endosse alors le rôle de chef de famille. Sa mère ayant été blessée au pied par un éclat d’obus, il s’occupe à présent de la vache familiale : "Ma mère a besoin d’être opérée, c’est nécessaire que je l’aide," déclare le jeune garçon.

Comme la famille a été relogée temporairement ailleurs, Danyk et sa grand-mère se rendent parfois à vélo dans les ruines de leur ancienne maison : "Quand elle va dans les ruines de notre maison qui est toujours détruite, j’essaie d’aider ma grand-mère pour que son cœur ne soit pas si lourd", explique Danyk.