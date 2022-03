Guerre en Ukraine : malgré les bombardements, certains Ukrainiens ont décidé de rester dans le pays et s'entraident pour survivre

Face aux dangers des combats, de nombreux Ukrainiens ont décidé de quitter leur pays pour trouver de la sécurité à l’étranger. Selon un décompte du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) publié lundi, ils sont plus de 2,8 millions à avoir quitté l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février dernier.

Néanmoins, certains n’ont pas la possibilité de quitter le pays. Et d’autres ont tout simplement fait le choix de rester, malgré les bombardements.

Dans la ville fantôme d’Irpin, une banlieue de Kiev située sur la ligne de front et qui a été le théâtre des combats les plus violents depuis l'invasion, une poignée de personnes a décidé de rester sur place pour s’occuper des personnes âgées et des animaux errants.