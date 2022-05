Guerre en Ukraine : malgré l’annonce d’une participation aux enquêtes, les policiers belges ne sont pas déployés

Alors que la volonté de soutenir les investigations en Ukraine reste affichée et que la rapidité est un critère de réussite dans toutes les enquêtes, pourquoi la Belgique n’est-elle pas en mesure de suivre l’exemple de la France et des Pays-Bas ? " Il faut tenir compte de l’architecture et des moyens de nos services de police et de notre armée. Notre système n’est pas comparable au système français ou néerlandais et impose des contraintes différentes ", explique une source proche du dossier.

Selon elle, l’absence de cadre européen pour les missions d’enquête en Ukraine complique grandement la tâche. " Chaque pays doit assurer seul sa sécurité et sa logistique. Le travail est énorme, avec aussi des questions d’assurance à régler pour les policiers, des accords bilatéraux à signer avec l’Ukraine…".