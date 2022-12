Guerre en Ukraine : Macron ne juge pas "vraisemblable" une entrée de l’Ukraine dans l’Otan

Le président français Emmanuel Macron estime qu’une entrée de l’Ukraine dans l’Otan serait vécue par la Russie comme une confrontation et qu’elle n’est pas le "scénario le plus vraisemblable", dans un entretien à plusieurs médias.

"L’entrée de l’Ukraine dans l’Otan serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce n’est pas avec cette Russie-là que vous pouvez l’imaginer", a-t-il déclaré mercredi aux quotidiens français Le Monde, américain Wall Street Journal et libanais An Nahar. "Que l’Ukraine entre ou non dans l’Otan – et ce n’est pas le scénario le plus vraisemblable – il faudra lui donner des garanties de sécurité d’autant plus robustes qu’elle a été agressée par la Russie", poursuit-il.