Lors de cette visite en Chine d’Emmanuel Macron, accompagné pour une partie de son séjour par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, "nous rappellerons (à Pékin) qu’il est essentiel de s’abstenir de toute action qui pourrait permettre à la Russie de soutenir son effort de guerre", a déclaré la ministre française des Affaires étrangères à Vilnius, lors d’une conférence de presse commune avec son homologue lituanien Gabrielius Landsbergis. La Chine, qui n’a jamais dénoncé l’invasion russe de l’Ukraine, a proposé en février un "plan de paix" pour mettre fin à la guerre, qui dure depuis plus d’un an, mais les États-Unis et l’Europe restent sceptiques sur la capacité de Pékin à jouer un rôle de médiateur.