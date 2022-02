Guerre en Ukraine : Macron demande au président biélorusse "le retrait des troupes russes de son sol"

Le président Emmanuel Macron a réclamé samedi soir à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko que celui-ci "exige au plus vite le retrait des troupes russes de son sol", et qui sont engagées dans l'invasion de l'Ukraine, a rapporté l'Elysée.

"Le Président de la République a tenu à dénoncer la gravité d'une décision qui consisterait à autoriser la Russie à déployer des armements nucléaires sur le sol biélorusse. Le Président de la République a demandé au Président de la Biélorussie d'exiger au plus vite le retrait des troupes russes de son sol, lesquelles mènent à une guerre unilatérale et injuste et a souligné la nécessité de coopérer avec la communauté internationale pour conduire les opérations humanitaires au secours du peuple ukrainien", écrit l'Elysée dans un communiqué.