Guerre en Ukraine : Loukachenko rend visite aux troupes russes au Bélarus

Le président du Bélarus Alexandre Loukachenko a rendu visite à la force conjointe russo-bélarusse dans son pays, selon des sources officielles.

"Lors de la visite de la zone d'entraînement militaire d'Obuz-Lesnovsky, Alexandre Loukachenko a déclaré que l'expérience acquise par la fusion d'unités et de formations militaires avait une grande importance pour le Bélarus", a annoncé vendredi le ministère bélarusse de la Défense sur son canal Telegram. Récemment, les spéculations se sont multipliées sur le fait qu'une attaque des troupes russes en Ukraine pourrait à nouveau avoir lieu via le Bélarus. La zone d'entraînement militaire est située près de la grande ville de Baranavichy, dans l'ouest du Bélarus. La force opérationnelle conjointe, qui a été créée à l'automne 2022, sert officiellement à protéger les frontières extérieures de l'union Russie-Bélarus, notamment à l'ouest, qui est le territoire bélarusse. L'unité comprend également 9.000 soldats russes, qui sont stationnés en permanence sur le territoire bélarusse. Cette unité est considérée comme le fer de lance possible d'une nouvelle attaque contre l'Ukraine. L'arrivée d'unités blindées plus importantes a été documentée par le ministère de la Défense bélarusse ces derniers jours. Le Bélarus est étroitement allié à la Russie. Alexandre Loukachenko, dont la réélection à la présidence en 2020 n'est pas reconnue par l'Occident, est militairement, politiquement et économiquement dépendant du Kremlin.