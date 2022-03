Guerre en Ukraine : lors de sa visite en Pologne, Antony Blinken promet plus d'aide pour les réfugiés ukrainiens

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a salué samedi la Pologne pour son accueil réservé aux centaines de milliers d'Ukrainiens en fuite et a déclaré que Washington projetait d'avancer 2,75 milliards de dollars supplémentaires pour faire face à la crise humanitaire causée par la guerre.

"Le peuple polonais sait combien il est important de défendre la liberté", a-t-il souligné après un entretien avec le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau, à Rzeszow, près de la frontière avec l'Ukraine. "La Pologne fait un travail vital en réponse à cette crise", a-t-il insisté.

M. Blinken a indiqué que la Maison Blanche cherchait à obtenir 2,75 milliards de dollars (2,51 milliards d'euros) pour apporter un soutien aux gens fuyant l'Ukraine, et aux pays qui les acceptent, depuis l'attaque russe qui a commencé le 24 février.

S'exprimant aux côtés du secrétaire d'État américain, M. Rau a déclaré que la Pologne resterait ouverte à tous ceux qui fuient l'invasion russe.

"L'agression russe en Ukraine a provoqué une crise humanitaire d'une ampleur inimaginable", a souligné M. Rau. "Notre priorité est d'organiser une aide efficace aux centaines de milliers, et bientôt aux millions de réfugiés", a-t-il déclaré.

M. Rau s'est engagé à ne pas faire de discrimination entre les réfugiés de différentes nationalités, suite aux informations selon lesquelles des Africains et d'autres personnes fuyant l'Ukraine avaient rencontré des problèmes à la frontière avec la Pologne.

Il a accusé les forces russes de commettre des "crimes de guerre" en bombardant des zones résidentielles.

Appel à des sanctions plus sévères

M. Blinken est arrivé en Pologne samedi pour s'entretenir avec des responsables de ce pays de la coopération en matière de défense et d'aide humanitaire.

Plus de 780.000 personnes ont fui l’Ukraine pour se réfugier en Pologne depuis le début de l’invasion, le 24 février.

Au total, plus d'un million de personnes ont quitté l'Ukraine depuis l'invasion russe et on estime qu'un million d'autres se déplacent à l'intérieur du pays.

Après avoir rencontré M. Blinken à Rzeszow, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a appelé à des sanctions plus sévères contre la Russie, qui soient "écrasantes, frappant directement la machine de guerre de Vladimir Poutine".

M. Morawiecki a demandé que toutes les banques russes soient exclues du système de paiement SWIFT et a insisté pour que le gel des avoirs soit "aussi étendu que possible".

Tournée des alliés clés

Antony Blinken fait une tournée des alliés clés en Europe qui subissent la pression de la guerre, afin de démontrer le soutien de Washington à leur sécurité et de renforcer l’unité occidentale contre Moscou.

Après la Pologne, il se rendra en Moldavie, qui connaît également un afflux de réfugiés ukrainiens, et dans les trois États baltes, particulièrement concernés, par les actions de la Russie.

À Bruxelles vendredi, le secrétaire d’État avait rencontré ses homologues de l’Otan et de l’Union européenne pour discuter de la possibilité d’accroître la pression sur la Russie et de renforcer le soutien aux réfugiés.

"Des centaines, sinon des milliers de civils ont été tués et blessés" et le bilan va continuer à s’alourdir, a-t-il déclaré à Bruxelles.

"Plus d’un million de réfugiés ont fui l’Ukraine pour se réfugier dans les pays voisins", a-t-il ajouté, en promettant un soutien accru de Washington.