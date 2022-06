Guerre en Ukraine : Londres, Washington, Ottawa et Tokyo interdisent les importations d'or russe

Le Royaume-Uni a imposé parmi les sanctions les plus dures au sein du camp occidental contre la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a quatre mois, visant le secteur financier, le pétrole, des dizaines d'oligarques, représentant au total plus de 100 entités et 1.000 personnes.

Les dirigeants du G7 (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada et Japon) se retrouvent à partir de dimanche dans le sud de l'Allemagne pour trois jours de sommet, suivis d'une réunion des pays de l'Otan à Madrid.