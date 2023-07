Guerre en Ukraine : Londres, Washington et Paris condamnent le retrait russe de l'accord céréalier

Londres, Washington et Paris ont tous condamné, dans des termes plus ou moins forts, le retrait russe de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes.

"Clairement c'est très décevant. Mais nous allons continuer les discussions", a indiqué un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak. "Si la Russie ne renouvelle pas l'accord, elle privera des millions de personnes d'un accès vital aux céréales" a-t-il poursuivi.

Du côté français et américain, les termes employés étaient beaucoup plus vindicatifs. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a dénoncé lundi un "acte de cruauté" de Moscou qui "porte un nouveau coup aux plus vulnérables". "La Russie joue à des jeux politiques, et de vrais gens vont souffrir. Un enfant dans la Corne de l'Afrique souffrant de malnutrition sévère, une mère qui ne produira plus de lait pour son bébé parce qu'elle n'a pas assez à manger pour elle-même", a-t-elle ajouté. "Il y a des conséquences aux actions russes. C'est à cela que ça ressemble quand un pays décide de prendre l'humanité en otage."