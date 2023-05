Guerre en Ukraine : Londres se montre prudent sur l’offensive annoncée de Kiev contre les troupes russes

Le chef de la diplomatie britannique James Cleverly s’est montré prudent mardi, déclarant que l’offensive ukrainienne annoncée pour faire replier les troupes russes dans les territoires occupés pourrait ne pas être "décisive".

En visite à Washington, il a de nouveau plaidé un soutien de long terme à l’Ukraine afin d’aider Kiev à combattre les forces russes mais mis en garde contre toute attente irréaliste face à cette offensive annoncée. Les Ukrainiens "se sont montrés très, très efficaces pour défendre leur pays mais force est de reconnaître qu’il n’y aura peut-être pas de percée simple, rapide, décisive", a-t-il affirmé devant le centre de réflexion Atlantic Council.

"Nous devons être réalistes. C’est le monde réel, pas un film d’Hollywood", a-t-il ajouté en disant par ailleurs s’attendre à "une escalade verbale" du président russe Vladimir Poutine. Kiev assure depuis des mois se préparer à mener une vaste offensive "de printemps" contre les troupes russes dans les territoires occupés dans l’est et le sud du pays, et réclamé pour ce faire plus d’aide militaire aux Occidentaux.

La Russie a lancé son invasion de l’Ukraine en février 2022. Les forces ukrainiennes ont repoussé une tentative de s’emparer de Kiev mais les combats se sont depuis enlisés.