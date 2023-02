Guerre en Ukraine : Londres renforce ses sanctions contre le secteur de la défense russe

"Ces nouvelles sanctions accélèrent la pression économique sur Poutine en sapant sa machine de guerre, pour aider l’Ukraine à l’emporter", a déclaré le chef de la diplomatie britannique James Cleverly.

Selon le communiqué, le Royaume-Uni a sanctionné plus de 1300 personnes et entités depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine il y a bientôt un an. L’annonce de ces nouvelles sanctions a eu lieu au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectue mercredi une visite surprise au Royaume-Uni. Il a été accueilli par le Premier ministre Rishi Sunak et doit s’entretenir plus tard avec le roi Charles III.