Guerre en Ukraine : ligne rouge franchie ? Voilà enfin les F-16 pour Zelensky ! Poutine en colère... le fil de la journée du 20 août

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce dimanche au Danemark et aux Pays-Bas. Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à livrer des F-16 à Kiev une fois les pilotes ukrainiens formés, deux jours après le feu vert des Etats-Unis pour l'envoi par les Pays-Bas et le Danemark d'avions de combat américains F-16 à l'Ukraine. Une décision qualifiée d'historique par le président ukrainien pour qui "c'est une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine".

Le Danemark a précisé qu'il livrerait 19 avions à l'Ukraine. Ces avions seront livrés progressivement à Kiev: six vers la fin de l'année, huit l'année prochaine et cinq l'année suivante, a précisé la cheffe du gouvernement. Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a précisé que les Pays-Bas possèdent à ce stade 42 appareils de ce type mais qu'il devrait s'entretenir avec ses partenaires internationaux avant de décider du nombre exact à fournir à Kiev. En fin de journée, le président Zelensky évoquait pourtant dans un tweet la livraison de 42 F-16 par les Pays-Bas.

Cette nouvelle étape dans le soutien des pays de l’Otan à l’Ukraine qui risque de courroucer le maître du Kremlin. Quelle sera la réaction de la Russie face à ces nouvelles armes capables de frapper sur le sol russe ? L'occident a-t-il franchi la ligne rouge ou simplement été cohérent dans son appui à Kiev?

Sur le terrain les armées de Poutine continuent de résister aux assauts de Kiev le long de la ligne de front. À Moscou, à l’ombre du Kremlin, l’ancien Président et ancien Premier ministre Dmitri Medvedev a réitéré qu’il croyait dur comme fer dans la victoire finale de la Russie, notamment parce que, selon lui, les Occidentaux se lasseront bientôt de cette guerre par procuration. Car ce conflit qui dure, risque de ne pas leur fournir "le retour sur investissement prévu", a ajouté Medvedev. Et fidèle à sa rhétorique atomique, de marteler à nouveau que si la Russie devait disparaître, suite à ce conflit, elle emporterait l’Occident avec elle.

