Guerre en Ukraine : les USA mettent au jour deux plans mondiaux d'envoi de technologies militaires à la Russie

Les Etats-Unis ont engagé des poursuites contre une douzaine de personnes et plusieurs sociétés après avoir découvert deux programmes distincts visant à envoyer des technologies à la Russie au mépris des lois et des sanctions américaines.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que certaines "puissantes technologies civiles-militaires à double usage" avaient été trouvées sur les champs de bataille en Ukraine, tandis qu'une autre technologie nucléaire a été interceptée avant d'atteindre le sol russe.

Dans une affaire, cinq ressortissants russes et deux courtiers en pétrole pour le Venezuela ont été inculpés pour leur participation présumée à un système de contournement des sanctions et de blanchiment d'argent. Selon les documents judiciaires, l'un des accusés, Yury Orekhov, un ressortissant russe résidant en Allemagne, est le directeur d'une entreprise à Hambourg.

Yury Orekhov et un partenaire commercial "se sont approvisionnés et ont acheté des technologies militaires sensibles et à double usage" auprès de fabricants américains, affirme le ministère. Les articles, notamment des semi-conducteurs et des microprocesseurs utilisés dans les avions, les satellites et les systèmes de missiles, étaient expédiés à des utilisateurs finaux russes. Yury Orekhov aurait également utilisé son entreprise comme couverture pour faire passer en contrebande du pétrole vénézuélien à des acheteurs russes et chinois, dont une société d'aluminium russe contrôlée par un oligarque sanctionné et le plus grand conglomérat mondial de raffinage de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques basé à Pékin.

Dans la deuxième affaire, quatre personnes et deux sociétés européennes ont été accusées d'avoir violé les lois américaines sur l'exportation en tentant de faire passer en Russie une rectifieuse de haute précision commandée par ordinateur, un article contrôlé à l'exportation pour son utilisation dans le cadre de programmes de défense et de prolifération nucléaire.