Guerre en Ukraine : les USA et l'UE s'engagent à renforcer leur coopération

Européens et Américains ont tenu lundi leur deuxième réunion ministérielle du "Conseil du commerce et des technologies" UE-USA. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et la représentante au Commerce Katherine Tai étaient présents à Paris à cette occasion, le côté européen étant représenté par les commissaires Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis et Thierry Breton.

Lors de cette réunion, les deux parties ont notamment convenu de "mettre au point un mécanisme commun d'alerte précoce et de surveillance pour les chaînes de valeur des semi-conducteurs", annonce la Commission européenne dans la foulée. Le but est de pouvoir se préparer aux ruptures d'approvisionnement, et de davantage échanger des informations, entre autres pour éviter une "course aux subventions" des acteurs du secteur. Les partenaires de part et d'autre de l'Atlantique s'engagent à éviter de se faire concurrence via des aides d'Etat.