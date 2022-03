Guerre en Ukraine : les universités belges suspendent leur collaboration avec les universités russes soutenant le conflit

Les ponts sont donc coupés avec certaines universités ? "Oui", explique Annemie Schaus. "On suspend donc les accords de coopération avec les universités russes qui ont déclaré soutenir la guerre et qui ont repris à leur compte la déclaration de Poutine".

12 universités sur 16 ont signé cette déclaration, "et donc ce sont ces 12 universités-là, mais ça dépend évidemment de chacune des universités locales en fonction des accords qu’elles avaient déjà avec les universités. Donc, il y en a qui en ont plusieurs, d’autres qui n’en ont pas beaucoup. Mais en tout cas, pour ces 12 universités-là, nos accords de coopération sont suspendus".

Quand on parle d’accords de coopération, ici il y avait l’exemple d’Erasmus, mais c’est aussi beaucoup plus large. "Pour l’année en cours, les étudiants qui sont en Russie, nous avons essayé de les faire revenir et la plupart sont revenus. Comme le témoignage le disait, c’est surtout pour des raisons économiques et on ne sait jamais comment ça va tourner. Et pour ceux qui sont en Belgique pour le moment, ils peuvent évidemment continuer leur cursus. C’est plutôt l’année prochaine, l’année académique prochaine, que les relations institutionnelles seront suspendues, et donc l’université n’organisera effectivement plus des échanges Erasmus. Par contre, les étudiants individuels qui souhaitent venir suivre un cursus en Belgique pourront évidemment le faire. Et pour ce qui est des relations de recherche, c’est la même chose" explicite la rectrice de l’ULB.

Mais des programmes de recherche doivent aussi continuer à être menés… "Mais là, pour éviter d’abandonner nos collègues qui s’opposent à la guerre, et vous avez vu qu’il y en avait quand même beaucoup, il y a eu une déclaration dans le monde de 644 chercheurs. Donc, eux, au contraire, on les soutient puisqu’ils sont en danger et ils sont donc bienvenus en Belgique" dit Annemie Schaus.

Des échanges avec des étudiants russes ou des programmes de coopération importants pour l’université bruxelloise : "Ce n’est pas notre plus grande coopération, mais nous avions par exemple cette année-ci 16 étudiants en Russie, et donc 13 d’entre eux sont revenus. Et pour l’année prochaine, les choix des destinations sont en train de se faire, donc je suppose que beaucoup d’étudiants ne choisiront pas d’aller en Russie, et de toute façon, institutionnellement, nous ne l’organiserons pas".