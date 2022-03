Guerre en Ukraine : les universités belges rompent les contacts avec les universités russes soutenant l’invasion

Concrètement, les étudiants en échange en Russie ou en Belgique peuvent poursuivre leur année académique, mais "les futurs échanges d’étudiants ne seront par contre plus organisés aussi longtemps que ces universités soutiendront des violations flagrantes de valeurs démocratiques".

Les étudiants russes individuels en quête d’un diplôme et qui choisissent de venir étudier dans une université belge seront toujours les bienvenus. "Cette politique d’accueil est importante car nous ne voulons pas faire des étudiants russes individuels les victimes d’un choix fait par leur régime", soulignent les recteurs.

Concernant les collaborations de recherche, "qui sont aussi et surtout le fruit d’échanges individuels", les rectrices et recteurs laissent aux chercheurs de leur université le soin de maintenir ou non les relations individuelles qu’ils entretiennent avec leurs collègues russes. "Le soutien du CRef et du VLIR aux chercheurs et chercheuses en danger reste également entier", concluent les deux organisations.