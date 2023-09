Guerre en Ukraine : les Ukrainiens ont-ils vraiment percé la ligne Sourovikine? "Ils progressent"

Il faut absolument "pousser les murs" des deux côtés. Sans cela, si la bande de terre reconquise reste trop étroite, les Ukrainiens risquent de se faire canarder. "Il ne faut pas non plus, par ailleurs, que la percée s’opère trop rapidement en profondeur sans que, derrière, il n’y ait une solidité de la ligne logistique, complète Alain de Nève, chercheur à l’Institut supérieur royal de défense. Ce sont des équilibres que les Ukrainiens devront parvenir à trouver, avec des moyens limités."

Les Ukrainiens affirment avoir réussi à percer la première des lignes de défense russe présentes à cet endroit, des lignes qui font partie d'un ensemble de fortifications baptisé "ligne Sourovikine" du nom du commandant en chef des forces russes en Ukraine entre octobre 2022 et janvier 2023. Selon eux, la première ligne était la plus difficile à passer. Le général ukrainien Oleksandr Tarnavskiy, en charge de la contre-offensive dans le Sud, estime, dans le Guardian, que la Russie avait consacré 60% de son temps et de ses ressources à la construction de la première ligne de défense et seulement 20% aux deuxième et troisième lignes, car Moscou ne s’attendait pas à ce que les forces ukrainiennes passent au travers. Un avis similaire avait également été émis par l’ISW précédemment.

La suite sera-t-elle vraiment plus facile ? Avant de répondre à cette question, arrêtons-nous sur ces fameuses lignes de défense. Il y a eu une confusion quant à savoir si elles avaient réellement été percées. Le tweet ci-dessous, repris notamment par des analystes qui étudient les réseaux de défense russe, explique : "La première partie des défenses est la zone de combat, presque chaque ligne d’arbres est fortifiée. Elle est fortement minée et se compose principalement de petites tranchées et de trous de combat (trou utilisé comme abri ou position de tir, ndlr), parfois très grands."