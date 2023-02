Guerre en Ukraine : les Ukrainiens et l'UE répliquent aux frappes russes avec des ampoules LED

Plus de 750.000 ampoules ont été remplacées en trois jours et six millions de LED vont être envoyées la semaine prochaine dans des régions ukrainiennes pour être installées, a ajouté M. Chmygal.

Le Premier ministre ukrainien a aussi remercié la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui se trouve à Kiev pour un sommet UE-Ukraine auquel participe également le président du Conseil européen Charles Michel.

"Nous travaillons ensemble sans relâche pour rétablir l'infrastructure énergétique vitale", a déclaré jeudi Ursula von der Leyen. "Les ampoules LED sont à la disposition de tous les Ukrainiens dans les bureaux de poste", a-t-elle ajouté.

La présidente de la Commission européenne a aussi annoncé que l'UE était finalement en mesure de fournir 35 millions de LED, soit cinq millions de plus que celles initialement promises.