Guerre en Ukraine : les Ukrainiens commémorent le bombardement de la gare de Kramatorsk

Les habitants de Kramatorsk ont déposé des fleurs sur un mémorial à la gare centrale de cette ville du Donbass où une frappe de missile russe avait fait 61 morts il y a un an alors que des milliers de civils s’y pressaient pour fuir la guerre en Ukraine.

Le 8 avril 2022, le bombardement avait également fait plus de 160 blessés parmi la foule qui s’était rassemblée dans cette gare pour être évacuée, l’une des attaques les plus meurtrières ayant visé des civils fuyant l’avancée des forces russes. "Ma proche amie, sa fille et leur chien sont morts. Que peut-on dire de plus", confie en larmes Tetiana Syshchenko, 67 ans. Elle-même a failli être tuée dans le bombardement.