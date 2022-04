Guerre en Ukraine: les troupes russes se concentrent sur l'est de l'Ukraine

Les troupes russes concentrent actuellement leurs attaques sur l'est de l'Ukraine dans le but de prendre les villes de Popasna et Roubijne dans la région de Lougansk, ressort-il vendredi d'un rapport sur la situation militaire de l'état-major ukrainien.

Leur objectif n'a pas encore été atteint, selon le rapport. Kiev s'attend à une offensive russe de grande envergure dans l'est de l'Ukraine ces prochains jours.

Des sources ukrainiennes ont repoussé des attaques en huit endroits dans les régions de Lougansk et de Donetsk, détruisant plusieurs tanks et un système d'artillerie russes au cours des derniers jours.

L'Ukraine y a stationné des troupes importantes pour contrer les séparatistes soutenus par la Russie. Cependant, Moscou a augmenté ses forces dans la région. Certaines troupes russes précédemment déployées près de la ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, étaient désormais stationnées autour de Sievierodonetsk, une grande ville proche de Roubijne, selon le rapport militaire ukrainien.

Si cela est confirmé, il s'agirait de la première unité à avoir été retirée et redéployée vers l'est de l'Ukraine après avoir combattu dans le nord-est de l'Ukraine, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) basé aux États-Unis.

"Ces unités restent probablement affaiblies, et les forces russes auront du mal à intégrer des unités de plusieurs districts militaires dans une force de combat soudée", selon l'évaluation de l'ISW.