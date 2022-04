Guerre en Ukraine : les troupes russes ont déserté la ville nord-orientale de Soumy

Avec Donetsk, Lougansk, Kharkiv et la région de Kiev, la région de Soumy était l'une des zones que les forces russes attaquent depuis le début de la guerre il y a plus d'un mois. La Russie a récemment annoncé qu'elle concentrerait ce qu'elle désigne comme son "opération militaire spéciale" sur l'est de l'Ukraine.