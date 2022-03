Guerre en Ukraine : les trois Premiers ministres européens sont arrivés en Pologne après leur visite à Kiev

"Les délégations de la Pologne, de la Slovénie et de la République Tchèque sont rentrées sans encombre sur le territoire de notre pays après leur visite à Kiev", a indiqué sur Twitter le porte-parole du gouvernement de Varsovie Piotr Müller. La télévision publique polonaise a montré des images d'un convoi de voitures officielles quittant la gare de Przemysl, la grande ville polonaise proche de la frontière ukrainienne où les hommes politiques étaient arrivés à bord d'un train.

A Kiev, les Premiers ministres polonais Mateusz Morawiecki, tchèque Petr Fiala et slovène Janez Jansa, avaient rencontré mardi soir le président Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Chmygal. Ils étaient accompagnés du vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski, qui a demandé, à l'issue de cette rencontre, que l'Otan envoie en Ukraine une "mission de paix" de l'Otan, "protégée par les forces armées". "Cette mission ne peut pas être une mission désarmée. Elle doit chercher à fournir une aide humanitaire et pacifique en Ukraine", a déclaré Mateusz Morawiecki, selon l'agence de presse polonaise PAP.