Guerre en Ukraine : les territoires ukrainiens annexés, « c’est une utopie du Kremlin »

"Ça me semble relever quand même un petit peu une utopie du Kremlin. Les habitants de ces régions sont loin d’avoir tous voté et d’avoir voté librement. Alors à quoi ce discours engage l’avenir de ces gens ? Qu’est-ce que le président russe entend par 'être des citoyens comme les autres' ? La formule du président russe est à la fois extrêmement ambiguë et manque de précisions sur les droits et les devoirs. C’est quand même très différent de ce qui s’est passé en 2014 lors de l’annexion de la Crimée. A l’époque, il y avait eu la signature d’un traité en grande fanfare par lequel la Crimée devenait un membre de la Fédération de Russie. Ici, ça ne va pas aussi loin. On parle juste de citoyens russes comme les autres. On sent que cette fois le jeu du Kremlin a été un peu bousculé par les succès militaires ukrainiens et qui ont obligé Moscou à prendre une décision qui peut-être était dans la logique du Kremlin mais je ne crois pas aussi rapidement."