Guerre en Ukraine : les services de sécurité russes disent avoir arrêté huit suspects concernant l'explosion du pont de Crimée

Les services de sécurité de Russie (FSB) ont indiqué mercredi avoir arrêté huit suspects, dont cinq Russes, suspectés d'avoir participé à l'organisation de l'attaque à l'explosif qui a touché samedi le pont de Crimée.

Dans un communiqué, le FSB affirme que cinq Russes et "trois citoyens ukrainiens et arméniens" ont été interpellés, sans plus de précisions sur la nationalité exacte de ces trois derniers suspects.

"L'engin explosif a été dissimulé dans 22 palettes de rouleaux de film plastique d'un poids total de 22.770 kilos", a indiqué le FSB. Selon cette source, les explosifs ont été envoyés début août par bateau du port d'Odessa, en Ukraine, vers celui de Roussé en Bulgarie. Ils ont ensuite transité par le port de Poti, en Géorgie, puis ont été expédiés vers l'Arménie avant d'arriver par voie routière en Russie, toujours selon le FSB.