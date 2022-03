Les troupes russes veulent franchir les lignes de défense autour de Kiev et poursuivre leur avancée vers la capitale, ont affirmé lundi matin des sources ukrainiennes.

L'armée ukrainienne repousse, dans le nord-ouest et l'est, les tentatives des militaires russes de prendre le contrôle d'importantes routes et localités, rapporte l'état-major ukrainien.