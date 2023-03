Guerre en Ukraine : les Russes se rapprochent et pilonnent la ville d’Avdiïvka (Donbass), à une encablure de Donetsk

Les troupes russes tentent depuis des mois de prendre Avdiïvka, située sur le front depuis 2014 et le début de la guerre entre forces ukrainiennes et séparatistes pilotés par le Kremlin. Bien qu’à seulement 13 km de Donetsk, la capitale sous contrôle russe de la région éponyme, la cité comptait encore 30.000 habitants en février 2022. Pilonnée par l’artillerie et plus récemment par l’aviation, elle ne compte plus que quelque 2300 habitants, dont 1960 recensés qui reçoivent une aide humanitaire, avait indiqué récemment à l’AFP Vitaly Barabash. Avdiïvka est actuellement l’un des deux théâtres de combats les plus difficiles du front, avec celui de la ville de Bakhmout, située 60 km plus au nord.