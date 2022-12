Guerre en Ukraine : les Russes s'installent à Marioupol et le font savoir (images satellites avant-après)

Ils sont ornés de couleurs vives, du mauve au vert en passant par l’orange… et ils sont surtout d’une blancheur et d’une nouveauté éclatantes dans la noirceur d’une ville ravagée par la guerre. A Marioupol, l’occupant russe construit de nouveaux immeubles à un rythme soutenu depuis quelques mois. Certains accueillent même leurs premiers habitants, quelques semaines seulement après le début des travaux. Autant de constructions éclair qui cachent mal la désolation et les ruines laissées par les combats de la première moitié de 2022.

Il y a d’abord ce complexe d’environ 260 hectares à l’est de la ville. De grands bâtiments blancs organisés en carré installés face à ceux détruits dans les bombardements. Le tout agrémenté de pelouses vertes et d’aires de jeu flambant neuves. C’est la plus imposante vitrine russe à Marioupol. Et Moscou compte bien le faire savoir, à grand renfort d'images filmées au drone. En témoigne une série de vidéos publiées sur la chaîne YouTube du Génie de l’armée russe.

Dans une vidéo postée le 19 décembre, on voit une dame âgée avec un drapeau russe sur les épaules recevoir ses clefs. En légende du clip, cette citation : "Vous savez, je n’ai pas pleuré pendant toute la guerre. Quand ils m’ont montré notre maison entièrement incendiée, je n’ai pas pleuré, j’ai dit : que ceux qui l’ont fait pleurent. Mais quand ils m’ont appelé et m’ont dit : viens chercher un mandat, c’est là que j’ai éclaté en sanglots".