Guerre en Ukraine : les Russes interdits de venir en Europe ? L’UE veut en discuter

La République tchèque a cessé de délivrer des visas aux Russes dès le 25 février, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’UE a adopté six trains de sanctions contre Moscou, dont l’arrêt de ses achats de charbon et de pétrole.

Elle a également inscrit plus d’un millier de Russes, dont le président Vladimir Poutine et de nombreux oligarques, sur sa liste noire des personnes interdites d’entrée et restreint les délivrances de visa de court séjour pour les responsables liés au régime depuis fin février.