Car sa prise de contrôle par les forces ukrainiennes pourrait poser un sérieux problème à Moscou, la ville se trouvant sur des routes d’approvisionnement vers d’autres positions russes sur la ligne de front.

La reprise d’une autre ville stratégique, Izioum semblait-elle aussi imminente, l’armée russe ayant annoncé qu’elle en retirait ses troupes pour défendre la zone séparatiste de Donetsk.

Un retrait qui passe mal auprès des faucons issus de l'extrémité conservatrice du spectre politique russe. Ceux-là même qui louaient l'opération spéciale il y a quelques mois encore, critiquent de plus en plus ouvertement les dirigeants militaires comme l'explique le New York Times ce samedi.