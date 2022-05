Guerre en Ukraine : les Russes contrôlent "une partie" de Severodonetsk, dans l'est du pays

Lundi, le gouverneur avait annoncé que les forces russes avaient avancé jusqu'au centre de Severodonetsk, ville de quelque 100.000 habitants avant la guerre aujourd'hui en grande partie détruite et désertée.

La ville est bombardée depuis des semaines par les forces russes et les séparatistes prorusses qui combattent à leurs côtés. Des dizaines de civils y ont été tués.

Severodonetsk et sa ville jumelle de Lyssytchank sont situées à plus de 80 km à l'est de Kramatorsk, devenu le centre administratif du Donbass ukrainien depuis que les séparatistes soutenus par Moscou se sont emparés de la partie orientale de ce grand bassin houiller en 2014.