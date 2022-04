Guerre en Ukraine : les réfugiés d’Ukraine recevront transport, argent et hôtel au Canada qui verse également 73 millions pour l’aide humanitaire sur place

Le Canada a annoncé samedi des mesures pour faciliter l’arrivée sur son sol des réfugiés ukrainiens et s’est engagé à verser 100 millions de dollars canadiens supplémentaires (73,1 millions d’euros) pour l’aide humanitaire en Ukraine et dans les pays voisins.

Cette enveloppe additionnelle, qui doit servir pour les soins de santé d’urgence et services de première nécessité, a été annoncée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors de la collecte internationale Stand Up for Ukraine, qu’il a conjointement tenue avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "On poursuit nos efforts pour faciliter la venue d’Ukrainiens au Canada", a-t-il indiqué sur Twitter.

Avec cette nouvelle contribution, le Canada a fourni 245 millions de dollars en aide humanitaire depuis le début de l’année pour contrer les répercussions du conflit en Ukraine.