Guerre en Ukraine : les réfugiés affluent aux frontières de l’Europe

Plus de 660 mille personnes ont fui l’Ukraine depuis 6 jours, principalement des femmes et des enfants, estime le HCR, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies. Ils fuient vers les frontières des 4 pays voisins membres de l’Union européenne : la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Ils ont tout laissé, à commencer souvent par un mari, un père, un frère, des hommes entre 18 et 60 ans restés sur place pour combattre l’envahisseur russe.