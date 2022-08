Guerre en Ukraine : les quatre raisons pour lesquelles la Russie s’accroche à la Crimée

Même si c’est de manière illégale et non-reconnue, les Russes ont considérablement élargi leur domaine maritime dans la mer Noire. Ce que l’on appelle la "zone économique exclusive". "Les Russes ont aujourd’hui un domaine maritime en mer Noire qui correspond aujourd’hui à la grosse moitié nord-est de la mer Noire. Et cela, ça permet de "bloquer la mer", comprenez que la mer est un domaine maritime russe." explique le spécialiste Russie-Eurasie. Il faut aussi ajouter que posséder un accès à la mer Noire est intéressant économiquement. Car la mer Noire permet d’accéder au Détroit du Bosphore et donc à la mer Méditerranée, seul accès possible pour les Russes.