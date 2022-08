Guerre en Ukraine : les premières semaines d'exportation de céréales constituent une période de test

L'Ukraine considérera les deux premières semaines de reprise des exportations de céréales comme une période de test. Trois navires par jour au maximum passeront, dans les deux directions, par les couloirs sécurisés établis dans le cadre de l'accord signé entre la Russie et l'Ukraine, via une médiation de la Turquie et sous l'égide des Nations unies, ressort-il mardi des plans proposés par Kiev pour augmenter progressivement ses exportations de céréales, selon l'agence de presse financière Bloomberg.

Le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a déclaré à Bloomberg qu'en cas de réussite de la période d'essai, les exportations pourraient passer à trois millions de tonnes par mois d'ici quatre à six semaines.