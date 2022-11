Guerre en Ukraine : les premières neiges tombent alors que de nombreux habitants sont sans électricité

En Ukraine, l'hiver s'installe. Mais suite aux dernières frappes russes visant les infrastructures énergétiques du pays, de nombreuses villes sont privées d'électricité et d'eau courante.

À Kiev, où l'on annonce moins 10 degrés dans les prochains jours, la neige commence à tomber et près de 10 millions de personnes se retrouvent sans électricité. "La vie est un peu plus difficile, mais j'ai acheté des lampes de poches, des bougies. Et je me suis adaptée à cette réalité", confie Diana. Un autre habitant a acheté du bois de chauffage au printemps en prévision de l'hiver.

Ville libérée récemment, Kherson souffre aussi. L'aide humanitaire arrive et l'espoir est toujours grand chez les habitants : "après 8 mois d'occupation russe, nous passerons l'hiver, car l'essentiel est de rétablir l'électricité", témoigne Nadija Svitenko.

Alors que les prochains mois seront difficiles pour les Ukrainiens, le Kremlin affirme que les souffrances des civils sont la conséquence du refus de Kiev de négocier.