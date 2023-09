Guerre en Ukraine : les ponts vers la Crimée, un enjeu stratégique et symbolique

Ces dernières semaines, l’Ukraine multiplie ses tentatives pour déstabiliser l’occupant russe en Crimée. Vendredi encore, Volodymyr Zelensky a rappelé la position de l’Ukraine : il ne pourra pas y avoir de "paix durable en Ukraine, ni même en Europe" tant que la Russie ne se retire pas de la Crimée et des autres territoires occupés de son pays. Quelques heures plus tard, la Russie a affirmé avoir abattu en mer Noire trois drones navals ukrainiens qui visaient selon elle le pont du détroit de Kertch, reliant la Russie à la Crimée, annexée depuis 2014.

À coups de frappes aériennes et d’attaques de drones – aériens et marins -, l’Ukraine vise les positions stratégiques russes et les principales voies d’accès vers la péninsule. Une partie de ces tentatives est déjouée par la Russie, qui a passé les derniers mois à fortifier la zone. Les deux armées doivent aussi composer avec la géographie de la Crimée. Depuis l’Ukraine, ses portes d’entrées sont peu nombreuses. La péninsule est séparée du continent par un ensemble de marais salés peu profonds, limitant les points d’accès à quelques ponts, parfois très étroits.